Палеонтологи описали новый вид крабов, обитавших около 90 млн лет назад

Вашингтон, , 12:31 — REGNUM Палеонтологи из США описали новый вид крабов, обитавших около 90 млн лет назад на территории современных США и Канады. Об этом сообщается в Science Advances.

Учёные описали хорошо сохранившиеся окаменелости 64 крабов, которые были всего 1,6 сантиметра в длину и около одного сантиметра в ширину. Анатомически крошечные крабы были похожи как на взрослых особей, так и на личинок.

Кроме того, у этих животных были большие шаровидные глаза и две небольшие антенны. Также они обладали лопастевидными конечностями, хорошо приспособленными для плавания. Учёные назвали новый род и вид Callichimaera perplexa.

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