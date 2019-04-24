Ученые из Норвегии: видеоигры делают девочек менее общительными

Осло, , 14:08 — REGNUM Норвежские ученые установили взаимосвязь между социальными компетенциями ребенка и количеством времени, проведенным за видеоиграми: социальное развитие девочек оказывается под угрозой чаще, чем у мальчиков. Эмпирическую статью опубликовало издание Child Development 23 апреля.

В ходе исследования 873 детей было выявлено, что девочки 10 лет, проводящие свободное время за видеоиграми, имеют худшие показатели среди других сверстниц относительно социальной активности. Девочки, которые в 8 и 10 лет начинали играть в компьютерные игры, через 2 года имели показания ниже, чем у 12-летних девочек в исследовании. При этом ученые отметили влияние индекса массы тела (ИМТ) у участников: девочки с более высоким ИМТ менее социально активны. Также в зоне риска находились дети из неблагополучных семей. В исследовании принимали участие девочки и мальчики от 6 до 12 лет.

При этом ученые отмечают, что влияние видеоигр на низкое развитые социальные навыки у детей — не причина, а следствие. То есть дети выбирают игры в качестве хобби из-за того, что им сложно общаться со сверстниками: так образуется замкнутый круг.

Недавно стало известно, что китайская компания Tencent ограничила время доступа для своих игровых проектов для лиц, не достигших 16 лет: подростки могут играть в игры не более 2 часов в день. Раньше такое ограничение относилось только к детям до 13 лет.

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