Учёные обнаружили слизней, которые могут приклеить лягушку к ветке

Ньюкасл, Великобритания, , 13:59 — REGNUM Учёные из Великобритании и Дании пришли к выводу, что слизни вида Triboniophorus graeffei, или красные треугольники, способны своей слизью намертво приклеить к ветке лягушек, которые на них охотятся. Об этом сообщает BioRxiv.

Учёные наблюдали способ защиты у брюхоногих, который заключается не в отпугивании хищника, а в приклеивании его с помощью слизи. Для защиты моллюски синтезируют суперклейкий секрет, который по своему составу не похож на слизь, применяемую во время движения.

Отмечается, что исследователи смогли пронаблюдать пока только один пример того, как красному треугольнику удалось приклеить лягушку к ветке. Но, по их мнению, это не стечение обстоятельств, а результат работы защитного механизма слизней.

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