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Учёные: самки лягушек предпочли городских самцов лесным

Наука

«Брачные крики» городских самцов оказались более сложными, чем у их лесных собратьев

Остин, США, 11 декабря 2018, 12:52 — REGNUM  Учёные из США пришли к выводу, что самцы лягушек Engystomops pustulosus, обитающие в городах, оказались предпочтительнее для самок, чем особи из лесных популяций. Об этом сообщается в журнале Nature Ecology & Evolution.

Учёные взяли 100 самцов из пяти городских и пяти лесных популяций и поменяли их местами. Лесных лягушек посадили в городское окружение, а городских — в лес. После этого они проследили, будут ли меняться их «брачные песни».

Отмечается, что «брачные крики» городских самцов оказались более сложными, чем у их лесных собратьев, поэтому самки чаще предпочитали именно их.

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Научные исследования
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