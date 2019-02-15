Пятница, 15 Февраля 2019 года
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Недосып может привести к возникновению инсульта — ученые

Наука

В рамках исследования мышей разделили на две группы

Недосып может привести к возникновению инсульта — ученые
Цитата из к/ф «Бойцовский клуб». реж Дэвид Финчер. 2000. США, Германия
Недосып

Вашингтон, 15 февраля 2019, 10:50 — REGNUM  Риск возникновения инсульта у человека может повысить сон, продолжительность которого составляет менее семи часов в день. Так считают специалисты Общеклинической больницы Массачусетса, которые провели эксперимент на мышах. Информация об этом обнародована на страницах журнала Nature.

Так, в рамках исследования мышей разделили на две группы: одних грызунов лишали сна, другие спали не менее семи часов в сутки.

В итоге у мышей, страдающих недосыпом, были зафиксированы повышенный уровень лейкоцитов и нарастание атеросклеротических бляшек. При этом уровень холестерина и вес ни у кого из грызунов не изменился.

Ученые считают, что недосып может повысить риск возникновения атеросклероза и, как следствие, инсульта.

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Научные исследования
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