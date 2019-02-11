Ученые с помощью сигнала Wi-Fi зарядили микроскопическую электронику

Вашингтон, , 11:41 — REGNUM Ученые из США и Испании нашли метод заряжать микроскопическую электронику при помощи сигнала Wi-Fi. Об этом 11 февраля сообщается на сайте dgl.ru.

Систему передачи энергии через сигнал Wi-Fi разработали ученые из Массачусетского технологического института и Мадридского университета. Принцип передачи энергии основан на превращении электромагнитных волн в электричество. Зарядить смартфоны с помощью такого метода пока нельзя, однако микроскопическая техника может получать энергию «из воздуха».

Для передачи электроэнергии специалисты создали специальную антенну из сульфида молибдена. Пока у ней маленький КПД — конвертировать в электричество удалось только 30% электромагнитных волн. Однако этого достаточно, чтобы питать, например, некоторые датчики, используемые в медицинской сфере.

Напомним, радиосигналы, передаваемые по Wi-Fi и, например, по Bluetooth, представляют собой электромагнитные волны, модулированные в соответствии с частотой того или иного протокола. Таким образом, радиосигналы сами по себе несут энергию.

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