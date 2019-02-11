Понедельник, 11 Февраля 2019 года
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Хакер нашел пароли от точек доступа Wi-Fi в «умных» лампочках

Техника

Уязвимость «умных» ламп может быть использована для получения доступа к данным пользователей

Хакер нашел пароли от точек доступа Wi-Fi в «умных» лампочках
Alexas_Fotos
Интернет

Вашингтон, 11 февраля 2019, 10:26 — REGNUM  Микроконтроллеры внутри «умных» ламп сохраняют пароли от точек доступа Wi-Fi. Эту уязвимость обнаружил американский хакер под ником LimitedResults, 10 февраля сообщается на сайте motherboard.vice.com.

Хакер утверждает, что найденная уязвимость позволят получить доступ к персональным данным пользователей. Для этого нужно вынуть из «умной» лампочки, которая управляется удаленно со смартфона через Wi-Fi, микроконтроллеры, и подключить их к компьютеру.

После этой процедуры будут доступны пароли от точек доступа Wi-Fi. Кроме того, доступ появляется и к другим данным, находящимся в незащищенном текстовом виде.

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