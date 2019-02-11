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Компания «Автонет» разработает «болтливого виртуального таксиста»

Наука

Приложение вызова беспилотных такси с виртуальным водителем обеспечит пассажиру приятную беседу с искусственным интеллектом на любую тему

Компания «Автонет» разработает «болтливого виртуального таксиста»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Такси

Москва, 11 февраля 2019, 09:54 — REGNUM  Специалисты рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы разработают приложение вызова беспилотных такси с виртуальным водителем, которое поддержит беседу с пассажиром во время поездки, заявил представитель компании Ярослав Федосеев, 11 февраля сообщает РИА Новости.

При вызове беспилотных такси с виртуальным водителем искусственный интеллект будет разговаривать на любые темы.

«Пользователь сможет авторизоваться в специальное приложение через социальные сети и поделиться своими данными. Тогда «виртуальный таксист» будет знать увлечения, посещения мест, сможет даже философствовать, говорить о футболе, литературе и обсуждать только те темы, которые интересны пассажиру», — сообщил представитель Федосеев.

Он добавил, что при каждой новой посадке в машину не нужно будет начинать диалог заново — его можно будет начать с прошлого момента. Стоимость поездки на беспилотном такси будет на 25% ниже, чем на обычном такси, а поговорить с виртуальным водителем можно будет бесплатной.

По информации разработчиков, данные пользователей будут храниться и обрабатываться в специальном едином агрегаторе. Для начала тестирования этой программы нужно еще провести переговоры с компаниями, которые собираются использовать беспилотники в качестве такси.

Название приложения пока не известно. Проект проходит эскизное проектирование.

По статистике разработчиков приложения, 20% пассажиров такси предпочитают беседовать с водителем.

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