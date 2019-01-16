Куда катится такси: об исчезающих профессиях «человека труда»

Москва, , 13:08 — REGNUM В современном мире представления о «человеке труда» как о представителе профессий невысокой квалификации сильно изменились. В советские времена специальности продавца и водителя были достаточно престижными. Теперь уже не только специалисты говорят о будущем исчезновении этих профессий в связи с тем, что такие функции будут вытесняться роботами и искусственным интеллектом либо даже в них отпадет необходимость, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Противники роботизации считают, что она приведет к массовой безработице во многих странах, а, следовательно, к экономическим кризисам и социальным потрясениям. Сторонники роботизации, наоборот, утверждают, что высвобождение рабочих мест в одних специальностях из-за вытеснения людей роботами либо новыми технологиями компенсируется увеличением числа рабочих мест в других. В частности, одним из примеров является широкое распространение мобильных приложений, позволяющих заказать такси онлайн («Яндекс. Такси», Uber, «Ситимобил» и других). Эти приложения в разы увеличили число рабочих мест для водителей, но сократили число диспетчеров таксопарков, теперь эта профессия уже переходит в разряд исчезающих.

«Но не исключено, что с массовым внедрением беспилотных автомобилей в будущем почти исчезнет и профессия водителя. И некоторые подвижки в такой области уже есть: например, в Китае. Китайский филиал Volvo в течение четырех лет готов поставить китайскому филиалу компании Uber 24 тысячи беспилотных автомобилей для внедрения услуги «роботизированного такси». А если подобную услугу впервые запустят в Китае, то развитые страны Запада и, допустим, Япония с Южной Кореей, тоже не захотят отставать, а потом новая технология распространится и на развивающиеся страны, в том числе на Россию. Профессия продавца розничного магазина также может в ближайшее время исчезнуть, впрочем, как и значительная часть самих розничных магазинов», — пояснила Мильчакова.

По данным социологических опросов, в 2018 году 55% населения России совершали покупки в интернет-магазине не менее одного раза в месяц, а 44% из них являются постоянными пользователями ряда интернет-магазинов. При том, что в России интернет доступен не менее чем 73% населения, неудивительно, что электронная коммерция распространяется в России семимильными шагами, а это снижает спрос на профессию продавца в оффлайновых магазинах.

Да и оффлайновые магазины переходят на самообслуживание, причем речь идет не только о продуктовых магазинах, где покупатель контактирует не с продавцом, а только с кассиром, но и об оффлайновых магазинах, торгующих бытовой техникой, электроникой и компьютерами, а также об аптеках: покупатель заранее выбирает себе необходимый товар по электронному каталогу и приходит в магазин, только чтобы его оплатить и забрать. Так что спрос на продавцов будет сокращаться, но зато будет расти спрос на другие профессии: например, курьера или доставщика товаров покупателям из интернет-магазина.

«Есть также тенденция к тому, что роботизация может затронуть специалистов и с высшим образованием, например, бухгалтеров или операционистов банков. Широкое распространение бухгалтерских программ, а также интернет-банкинга этому способствует, хотя полностью вытеснить из таких профессий людей, особенно высококвалифицированных специалистов, не получится. Пока компьютеры и роботы не способны заменить все возможности человеческого мозга, это признают в том числе в российском Минобразования», — считает эксперт.

По её мнению, создание в ближайшем будущем робота, обладающего абсолютно человеческим интеллектом, пока из области научной фантастики. В Японии один из ресторанов провел эксперимент, «доверив» роботу функцию приготовления салатов. Робот сделал все правильно: подобрал все необходимые продукты, соответствующие рецептуре, в необходимом количестве, аккуратно их нарезал и смешал, только вот есть приготовленные роботом салаты было невозможно: они выглядели настолько некрасиво, что отбивали аппетит у посетителей. А все потому, что даже при выполнении такой, на первый взгляд, несложной функции, как приготовление еды, требуется не набор механических действий, а осмысление того, что ты делаешь. И конкретно в отношении салатов: еще в эпоху итальянского Ренессанса повара, готовящего салаты, сравнивали с художником.

«Творческий подход к профессии никакой робот и никакая самая совершенная программа обеспечить не сможет. Так что об исчезающей красоте человека труда (даже элементарной профессии) и того, что он делает, всерьез говорить пока рано: роботы не являются эквивалентной заменой человеку», — высказала свое мнение Мильчакова.

Как сообщало ИА REGNUM, глава представительства Singularity University в Москве Евгений Кузнецов в эфире телеканала «Культура» заявил, что продавцы и водители входят в число самых быстро роботизируемых профессий сейчас в мире. Эти профессии в ближайшем будущем могут исчезнуть в России.

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