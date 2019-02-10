Роскосмос потратит 4,6 млрд рублей на запуски кораблей к МКС

Москва, , 16:16 — REGNUM На обеспечение запусков к Международной космической станции (МКС) в период с 2019 по 2020 год госкорпорация Роскосмос потратит 4,6 млрд рублей. Об этом свидетельствует информация, размещённая на сайте госзакупок.

Контракт предусматривает проведение работ по обеспечению пусков ракет-носителей «Союз-ФГ» и «Союз-2» с пилотируемыми кораблями «Союз-МС» и транспортными «Прогресс-МС». В частности, техническое задание предусматривает выполнение работ по подготовке составных частей ракетно-космического комплекса «Союз», выполнения послепусковых работ на стартовом комплексе, работ по очистке районов падения отделяющихся частей ракет и утилизацию фрагментов ракет-носителей.

Финансирование из федерального бюджета будет выделяться в течение двух лет: в 2019 году будет выделено 1,3 млрд рублей, в 2020 — 3,3 млрд. Срок выполнения контракта начнётся с даты подписания и закончится 31 июля 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 января генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин заявил, что в сентябре 2019 года экипаж российского сегмента МКС будет увеличен с двух до трёх космонавтов.