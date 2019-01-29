Россия изменит численность экипажа МКС до трех человек

Москва, , 12:38 — REGNUM Экипаж российского сегмента Международной космической станции (МКС) в сентябре 2019 года увеличится с двух до трех космонавтов, об этом 29 января заявил генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин.

«С сентября 2019 года для интеграции многоцелевого (лабораторного) модуля МЛМ экипаж российского сегмента МКС должен быть увеличен до трех человек», — цитирует РИА Новости Кикрина.

По его словам, для этого необходим ежегодный запуск четырех грузовых кораблей «Прогресс МС».

Напомним, в соответствии с традиционной схемой российский экипаж МКС состоял их трех человек. В апреле 2017 года «Роскосмос» отошел от этого принципа до тех пор, пока в состав станции не будет введен многоцелевой лабораторный модуль «Наука».

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