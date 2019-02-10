Стало известно название марсохода миссии «Экзомарс-2020»

Лондон, , 12:40 — REGNUM Марсоход Европейского космического агентства (ЕКА), входящий в состав миссии «Экзомарс-2020», назван в честь английского биофизика Розалинд Франклин. Об этом сообщает Associated Press.

Название для марсохода, который будет запущен в рамках российско-европейской миссии «Экзомарс-2020», было выбрано из 36 тысяч предложений, поступивших в ЕКА. Астронавт ЕКА Тим Пик сообщил, что эксперты решили назвать марсоход в честь английского биофизика Розалинд Франклин.

Франклин известна своим вкладом в изучение структуры ДНК, она скончалась в 1958 году, за четыре года до вручения Нобелевской премии за исследование нуклеиновых кислот.

Напомним, в рамках миссии «Экзомарс-2020» будет запущен перелётный модуль, который доставит на Марс российскую поверхностную платформу и марсоход ЕКА.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года в ЕКА провели испытания навигационной системы марсохода миссии «Экзомарс-2020».