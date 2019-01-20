ЕКА испытало навигационную систему марсохода «Экзомарс-2020»

Амстердам, , 12:12 — REGNUM В Европейском космическом агентстве (ЕКА) испытали навигационную систему марсохода, который будет использоваться во время миссии «Экзомарс-2020». Об этом сообщает пресс-служба ЕКА.

Прототип марсохода, который войдёт в состав миссии «Экзомарс-2020», прошёл испытания на искусственном полигоне, построенном в Европейском центре космических исследований и технологий (Нордвейк, Нидерланды). На площадке 9×9 метров, воспроизводящей рельеф Марса, прошли двухдневные испытания. Особое внимание уделялось проверке работы системы автономной навигации, при которой марсоход создаёт цифровую карту окружающей поверхности и рассчитывает оптимальный маршрут до цели.

Напомним, «Экзомарс-2020» является совместным проектом российской госкорпорации «Роскосмос» и ЕКА. Планируется, что в июле 2020 года будет запущен перелётный модуль, который доставит на Марс российскую поверхностную платформу и европейский марсоход.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года российские учёные из Центрального аэрогидродинамического института испытали модели десантного модуля миссии «Экзомарс-2020» в аэродинамической трубе.