Воскресенье, 20 Января 2019 года
12:32:50 МСК

ЕКА испытало навигационную систему марсохода «Экзомарс-2020»

Наука

Особое внимание уделялось проверке работы системы автономной навигации

Амстердам, 20 января 2019, 12:12 — REGNUM  В Европейском космическом агентстве (ЕКА) испытали навигационную систему марсохода, который будет использоваться во время миссии «Экзомарс-2020». Об этом сообщает пресс-служба ЕКА.

Прототип марсохода, который войдёт в состав миссии «Экзомарс-2020», прошёл испытания на искусственном полигоне, построенном в Европейском центре космических исследований и технологий (Нордвейк, Нидерланды). На площадке 9×9 метров, воспроизводящей рельеф Марса, прошли двухдневные испытания. Особое внимание уделялось проверке работы системы автономной навигации, при которой марсоход создаёт цифровую карту окружающей поверхности и рассчитывает оптимальный маршрут до цели.

Напомним, «Экзомарс-2020» является совместным проектом российской госкорпорации «Роскосмос» и ЕКА. Планируется, что в июле 2020 года будет запущен перелётный модуль, который доставит на Марс российскую поверхностную платформу и европейский марсоход.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года российские учёные из Центрального аэрогидродинамического института испытали модели десантного модуля миссии «Экзомарс-2020» в аэродинамической трубе.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Исследования Марса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить