NASA опубликовало последние снимки с телескопа «Кеплер»

Вашингтон, , 11:29 — REGNUM Окончательный отчёт миссии с последними кадрами, полученными с орбитального телескопа «Кеплер», представила пресс-служба национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Последними научными данными, полученными с «Кеплера», стали наблюдения за двумя звездными системами: TRAPPIST-1 с доказанными семью экзопланетами, три из которых находятся в зоне обитаемости, и GJ 9827 с тремя доказанными экзопланетами. Интересно, что последние наблюдения «Кеплера» частично пересекались с зоной, изучаемой космическим телескопом для поиска экзопланет TESS, что позволило астрономам использовать данные с обоих телескопов.

В NASA отметили, что наблюдения с орбитального телескопа, начатые в 2009 году, позволили изучить более 2600 систем. Данные, полученные с «Кеплера», позволили статистически доказать, что количество экзопланет в нашей галактике превосходит количество звёзд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 ноября 2018 года из наземного операционного центра был передан последний пакет команд на космический телескоп «Кеплер». Телескоп, ставший первым космическим аппаратом, предназначенным для поиска экзопланет, был выведен из эксплуатации в годовщину смерти немецкого математика и астронома Иоганна Кеплера, в честь которого он получил название.