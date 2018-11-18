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Телескопу Kepler пожелали «спокойной ночи»

Наука

NASA передало последний набор команд на космический телескоп Kepler для завершения связи с Землей

Телескопу Kepler пожелали «спокойной ночи»
Иллюстрация: Nasa.gov
Телескоп Kepler в космосе

Вашингтон, 18 ноября 2018, 13:17 — REGNUM  Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) передало последний набор команд на космический телескоп Kepler для завершения связи с Землей. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Последние команды на космическую обсерваторию были отправлены 15 ноября из операционного центра в Колорадском университете в Боулдере. В NASA назвали последний набор команд «goodnight» (спокойной ночи).

Дата «ухода в отставку» космической обсерватории совпала с годовщиной смерти немецкого математика и астронома Иоганна Кеплера (умершего 15 ноября 1630 года), в честь которого и был назван телескоп.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в NASA сообщили о завершении миссии космической обсерватории Kepler. Телескоп был запущен в 2009 году и занимался работами по поиску экзопланет.

Завершение миссии стало плановым мероприятием, у космической обсерватории закончилось топливо.

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