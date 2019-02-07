Туркменских ученых ждут массовые увольнения

Ашхабад, , 21:07 — REGNUM В результате слияния, проходящего в рамках затеянной президентом Гурбангулы Бердымухамедовым реформы научной сферы, из девяти институтов при Академии наук Туркмении должно будет остаться только пять, пишет «Хроника Туркменистана».

При этом под сокращение попадут около 30% из почти 600 сотрудников, работающих в этих научных организациях.

Как отмечают туркменские СМИ, в частности, в Университете инженерных технологий имени Огуз хана с 1 марта 2019 года будет уволена половина из 450 работников.

Также стало известно о том, что после присоединения Института общей и практической биологии к Инженерно-технологическому университету 76 из 96 работающих там ученых-биологов попадут под сокращение.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о поэтапном переводе Национальной академии наук и относящихся к ней научных институтов и вузов на хозрасчет. Через три года их полностью лишат государственного финансирования.

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При этом туркменские власти обосновывают такое решение необходимостью «обеспечивать конкурентоспособность научных достижений и развитие научной деятельности».

По неофициальным данным, истинной причиной подобной реформы, возможно, стал нарастающий дефицит государственного бюджета Туркмении.

В пользу этой версии говорит перевод на самообеспечение домов культуры, государственного телевидения, поликлиник и больниц, а также отмена льгот на воду, природный газ и электроэнергию для населения.