Академию наук Туркмении перестанут финансировать из госбюджета

Ашхабад, , 17:30 — REGNUM Власти Туркмении начинают поэтапное урезание финансирования национальной академии наук из государственного бюджета. В течение ближайших трех лет оно будет окончательно прекращено. Соответствующее постановление подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Наряду с этим также будет проводиться разделение научно-исследовательских учреждений академии наук на подразделения.

В документе подчеркивается, что эти меры необходимы для «повышения роли академии наук в экономике Туркмении», а также «в целях обеспечения конкурентоспособности научных достижений и развития научной деятельности».

ИА REGNUM напоминает, что нарастающая нехватка финансов в бюджете Туркмении вынудила власти этой страны предпринять ряд непопулярных мер по их восполнению.

Так, еще в 2016 году на самообеспечение были переведены местные дома культуры, а с 2018 года перевели на хозрасчет государственное телевидение. Аналогичные меры были предусмотрены для поликлиник и больниц.

Кроме того, жителей Туркмении лишили льгот на воду, природный газ и электроэнергию под предлогом «необходимости перехода к рыночной экономике».