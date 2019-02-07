Более 1,5 тыс. молодых учёных в РФ получили гранты – Путин

Москва, , 15:45 — REGNUM Российский научный фонд реализует с 2017 года специальную программу. Она направлена на поддержку молодых учёных от момента защиты диссертации до создания собственной научной группы. Об этом сегодня, 7 февраля, заявил президент России Владимир Путин, на вручении премий молодым ученым, сообщается на сайте Кремля.

За два года гранты получили более 1500 молодых исследователей, более 500 из них сформировали научные коллективы и занялись исследовательской работой по перспективным направлениям.

«Достоинство данного проекта — минимизация бюрократических процедур. Это всегда ценилось научным сообществом. Рассчитываю, что такой подход будет использован и в национальном проекте «Наука», — выразил уверенность президент.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин на вручении премий молодым ученым 7 февраля заявил, что значение науки многократно возросло.

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