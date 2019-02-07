Путин: Значение науки многократно возросло

Москва, , 15:33 — REGNUM Роль отечественной науки, её традиции, школы, достижения во все времена были очень значимыми для России, ее развития. Сегодня, когда стоят цели масштабного технологического прорыва, значение науки многократно возросло. Об этом сегодня, 7 февраля, заявил президент России Владимир Путин, на вручении премий молодым ученым, сообщается на сайте Кремля.

По его словам, национальные проекты требуют мощной научной подпитки, в том числе реализация задачи пространственного развития России на всей её огромной территории.

Для этого в самое ближайшее время будет запущен процесс создания научно-образовательных центров и исследовательских центров мирового уровня.

«В первую очередь они появятся в тех регионах, где наука, её достижения особенно востребованы для социально-экономического развития, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке», — отметил президент.

Читайте также: Путин о привлечении в науку молодых специалистов: «Будет продолжено»

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля в Москве проходит вручение премий президента России в области науки и инноваций для молодых учёных за 2018 год. Премии вручает глава государства Владимир Путин.

Ранее на эту тему: Путин вручит молодым учёным президентские премии