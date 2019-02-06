В России создан человекоподобный робот-администратор

Москва, , 09:40 — REGNUM В России создали робота, способного выполнять несложную административную работу, сообщается на сайте promo-bot.ru.

Робот Promobot создан компанией «Промобот». Человекообразный робот выпущен для бизнеса. Он может общаться с людьми на любые темы, распознавать лица, отвечать на вопросы, перемещаться, избегая столкновений, двигать руками и головой, транслировать различные материалы на своём дисплее и интегрироваться со сторонними устройствами и системами.

«На сегодняшний день несколько сотен роботов Promobot работают в 26 странах мира. Они выполняют функции администраторов, промоутеров, хостес, музейных гидов, консультантов, консьержей и многих других в различных местах повышенного скопления людей таких как банки, торговые центры, музеи, жилищные комплексы, бизнес-центры и многие другие», — сообщается на сайте компании «Промобот».

Среди преимуществ робота Promobot производители отметили экономию на зарплате персонала и повышение качества обслуживания клиента.

Стоимость робота составляет 1,2 млн рублей.

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