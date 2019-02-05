Робот успешно распознает финансовые пирамиды — мнение

Москва, , 15:16 — REGNUM Программный робот ЦБ РФ — хороший пример разработки из сферы финансовой технологии, так называемого финтеха. 5% всех финтех-стартапов, предлагают решения, которые применяют машинное обучение для распознавания мошенничества. И это понятно, поскольку такая задача хорошо ложится в рамки классической задачи обучения с учителем, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

«Можно даже сказать, что такая разработка не слишком-то отличается от обычного «поискового робота», который используется поисковыми машинами, к которому добавлена система классификации или распознавания образов. При этом робот будет выполнять задачу классификации — отделять мошеннические сайты от добросовестных тем лучше, чем больше образцов он изучил, чем более релевантные признаки («features») он умеет измерить, и чем полнее его поисковая база», — пояснил эксперт.

Разумеется, робот будет встречаться и со сложными задачами, не все из которых он будет решать правильно, так что некоторые мошеннические сайты не сочтёт подозрительными, а некоторые добропорядочные, напротив, может внести в свои чёрные списки. Фактически по поводу многих инновационных финансовых услуг и инструментов сложно бывает сказать, по какую грань добра и зла они находятся (вспомним «мусорные облигации»).

«Однако пирамиды обладают хорошо известным и измеримым набором признаков, так что даже роботы должны их успешно распознавать. Более того, поскольку мошеннические сайты создаются тоже не вручную — их тысячами множит программное обеспечение — справиться с ними под силу тоже только искусственному интеллекту», — считает Делицын.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ с помощью робота ищет в сети финансовые пирамиды. Поисковая модель, действующая подобно человеку, выявляет в сети нелегальные финансовые организации и проекты.

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