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Названы лауреаты премии президента России в области науки

Наука

За 2018 год

Москва, 5 февраля 2019, 14:37 — REGNUM  Сегодня, 5 февраля, глава государства Владимир Путин подписал указ о присуждении премий президента России в области науки и инноваций для молодых учёных за 2018 год, сообщается на сайте Кремля.

Премии вручаются за значительный вклад в развитие отечественной науки, за разработку инновационных технологий и укрепление обороноспособности России.

Та, почётное звание лауреата премии президента РФ в области науки и инноваций за 2018 год присвоено присвоено пяти молодым ученым:

Горлову Евгению Владимировичу, сотруднику федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт оптики атмосферы имени В.Е.Зуева Сибирского отделения РАН;

Жаркову Виктору Ивановичу, старшему научному сотруднику того же института за разработку и реализацию метода дистанционного обнаружения взрывчатых веществ;

Гризановой Екатерине Валерьевне, сотруднику Новосибирского государственного аграрного университета;

- Дячуку Вячеславу Алексеевичу, сотруднику Национального научного центра морской биологии имени А.В.Жирмунского» Дальневосточного отделения РАН;

Оселедцу Ивану Валерьевичу, доценту Сколковского института науки и технологий.

Отмечается что ежегодная премия, учреждённая в 2008 году, присуждается молодым учёным и специалистам в десятый раз.

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