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Путин наградил молодых ученых премиями в День российской науки

Наука
Награда учреждена в 2008 году

Москва, 8 февраля 2017, 14:29 — REGNUM  Молодые специалисты, работающие в областях физики, математики и медицины, получили премии президента в области науки и инноваций за 2016 год. Награды ученым вручал Владимир Путин, сообщает 8 февраля пресс-служба Кремля.

Так, исследования кварк-глюонной плазмы с использованием мегаустановок выполнили Дмитрий Блау, Елена Лущевская и Станислав Пославский из НИЦ «Курчатовский институт». Ведущий научный сотрудник Математического института имени Стеклова РАН Александр Гайфуллин смог решить ряд фундаментальных задач, способствующих дальнейшему развитию робототехники.

Специалистам Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Алексею Дмитриеву и Анне Кудрявцевой удалось достичь успехов в сфере изучения злокачественных опухолей. Премию также получил сотрудник Института сильноточной электроники Сибирского отделения РАН Илья Романченко, разработавший гиромагнитные генераторы сверхмощных радиоимпульсов.

Премии были вручены главой государства в День российской науки. Награда учреждена в 2008 году.

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