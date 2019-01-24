ДОСААФ создаст по всей России кружки робототехники

Москва, , 08:14 — REGNUM В 2019 году Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) планирует создать в России кружки робототехники во всех регионах России, сообщили в Минобороны РФ.

По словам председателя ДОСААФ генерал-полковника Александра Колмакова, в кружках будут готовить будущих кадров для научно-промышленного комплекса страны.

Секции робототехники будут создаваться на базе региональных отделений ДОСААФ. Также будет создан центральный отдел инновационной техники, он займется разработкой стратегии развития робототехники.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской объединённой технической школе ДОСААФ, сегодня, 23 января 2019 года состоялась церемония открытие месячника оборонно-массовой работы, посвященного Дню защитника Отечества.

Подробнее: В Калужской области стартовал месячник оборонно-массовой работы