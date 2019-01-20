В Китае нашли руины монетного двора начала нашей эры

Чжэнчжоу, Китай, , 15:57 — REGNUM Китайские археологи обнаружили остатки монетного двора, датирующегося первыми годами нашей эры, в городе Наньян провинции Хэнань. Об этом сообщает Синьхуа.

Археологическая находка была сделана случайно, после того, как часть руин обнажилась в результате оседания почвы. Специалисты из Академии общественных наук Китая провели раскопки, обнаружив медные монеты, остатки керамических изделий, а также фрагменты форм для отлива монет.

Надписи на обнаруженных формах свидетельствуют, что они использовались в годы правления императора Ван Мана. Это позволило довольно точно установить возраст находки, Ван Манн был основателем и единственным правителем империи Синь, просуществовавшей с 9 по 23 годы нашей эры.

Китайские археологи считают, что эта находка позволит им лучше понять социально-экономическое устройство империи Синь. Император Ван Ман, который пришел к власти отстранив древнюю династию Хань, был смелым социальным реформатором, но рассматривается традиционной китайской историографией какузурпатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года во Внутренней Монголии китайские археологи обнаружили погребальный комплекс, относящийся к периоду Сражающихся государств (475 г. до н.э. — 221 г. до н.э.) и начальному периоду империи Хань (202 г. до н.э. — 8 г. н.э.).