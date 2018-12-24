В Китае обнаружены 99 гробниц возрастом более 2 тыс. лет

Хух-Хото, Китай, , 12:04 — REGNUM На севере Китая обнаружены 99 гробниц возрастом более 2 тыс. лет, передает канал TeleSur.

О находке 23 декабря проинформировала археологическая группа Регионального института культурных реликвий и археологии Внутренней Монголии. Обнаруженные объекты датируются эпохой Сражающихся государств (475 г. до н.э. — 221 г. до н.э.) и началом династии Западная Хань (202 г. до н.э. — 8 г. н.э.).

Среди находок, сделанных в погребальном комплексе в хошуне Джунгар (Внутренняя Монголия) — 99 гробниц, ямы для жертвоприношений, более десяти бронзовых щитов, множество посуды и другого инвентаря.

«Открытие показало, что зона погребального комплекса контролировалась центральным правительством в начале эпохи династии Западная Хань», — сказал археолог Ху Чунбай.

На более чем трети раскопанной территории найдены останки приносимых в жертву животных. Обнаруженные ямы для жертвоприношений также предназначались для животных, потому что они слишком малы для человеческого тела.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре немецкие археологи заявили, что сумели доказать «самое древнее в истории убийство правителя», изучив останки так называемого «хельмсдорфского князя», жившего на территории современной Саксонии-Анхальт 3,8 тыс. лет назад.

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