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Учёные: вечная мерзлота в Сибири нагрелась на один градус за 10 лет

Наука

По всему миру вечная мерзлота нагрелась в среднем на 0,29 градуса

Москва, 17 января 2019, 12:28 — REGNUM  Температура вечной мерзлоты в Сибири выросла почти на один градус Цельсия за 10 лет. К такому выводу пришли учёные из глобальной научной сети наблюдений за состоянием мерзлоты Global Terrestrial Network for Permafrost (GTN-P), сообщается в журнале Nature Communications.

Отмечается, что по всему миру вечная мерзлота нагрелась в среднем на 0,29 градуса Цельсия, начиная с 2007 года.

Участники сети из 26 стран замеряли температуру мерзлоты на глубине более 10 метров в Арктике, Антарктике и горных районах. Согласно их выводам, в 71 из 123 скважин температура выросла, а в пяти из них мерзлота уже тает — температура в них превысила ноль градусов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за таяния вечной мерзлоты к 2050 году может быть повреждено 70% арктической инфраструктуры.

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Научные исследования
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