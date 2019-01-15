Археологи обнаружили две гробницы на западе Египта времен Римской империи

Каир, 15 января 2019, 18:56 — REGNUM Археологи обнаружили две гробницы времен Римской империи на западе Египта, 15 января передает агентство Associated Press.
Гробницы были обнаружены в археологическом районе Бейр-эш-Шагала в оазисе Дахла в Западной пустыне Египта.
По словам Мустафы Вазири, главы Совета по древностям, в гробницах обнаружены человеческие останки, фрагменты керамики и красочные фрески на стенах.
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