Археологи обнаружили две гробницы на западе Египта времен Римской империи

Каир, , 18:56 — REGNUM Археологи обнаружили две гробницы времен Римской империи на западе Египта, 15 января передает агентство Associated Press.

Гробницы были обнаружены в археологическом районе Бейр-эш-Шагала в оазисе Дахла в Западной пустыне Египта.

По словам Мустафы Вазири, главы Совета по древностям, в гробницах обнаружены человеческие останки, фрагменты керамики и красочные фрески на стенах.

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