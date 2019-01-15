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Археологи обнаружили две гробницы на западе Египта времен Римской империи

Наука

Гробницы обнаружены в археологическом районе Бейр-эш-Шагала в оазисе Дахла

Каир, 15 января 2019, 18:56 — REGNUM  Археологи обнаружили две гробницы времен Римской империи на западе Египта, 15 января передает агентство Associated Press.

Гробницы были обнаружены в археологическом районе Бейр-эш-Шагала в оазисе Дахла в Западной пустыне Египта.

По словам Мустафы Вазири, главы Совета по древностям, в гробницах обнаружены человеческие останки, фрагменты керамики и красочные фрески на стенах.

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Археология
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