На северо-западе Китая обнаружены гробницы эпохи 16 варварских государств

Сиань, Китай, , 12:21 — REGNUM Археологи обнаружили древнюю группу гробниц возрастом более 1,5 тыс. лет в одной из деревень провинции Шэньси на северо-западе страны, сообщает 11 января агентство Синьхуа.

Археологи из Академии археологии провинции Шэньси сообщили, что кластер, состоящий из 12 гробниц, относится к эпохе Шестнадцати варварских государств (304 — 439 н.э.). Они были раскопаны в период с 2017 по 2018 годы в деревне Лэйцзя в Новом районе Сисянь.

Гробницы лежат в два ряда, и каждая из гробниц состоит из прохода, двери и тропы, ведущей в комнату с гробом, сообщил исследователь из указанной выше академии Лю Дайюнь.

«Некоторые новые погребальные обряды вроде помещения камней в небольшую яму в углу гробницы, а также у ног некоторых тел, были обнаружены учеными впервые», — заявил Лю.

Основная масса погребальных предметов составляет гончарные изделия, статуэтки воинов, слуг и животных, чаши и фонари. Целый ряд изделий из бронзы вроде зеркал, печатей, заколок для волос и игл, браслетов и колоколов наряду с целым рядом бронзовых монет, также были извлечены из гробниц.

Среди монет также обнаружены редкие экземпляры, относящиеся к Поздней Чжао (319 — 351 н.э.), одному из шестнадцати варварских государств. Археологи также нашли черепа поросят в двух гробницах, а также огромное количество скорлупы просо.

«Судя по размещению гробниц, можно определить, что они принадлежали одному семейству. Мы продолжим и дальше изучать степень родства захороненных в гробницах тел при помощи теста ДНК», — добавил Лю.

Как сообщало ИА REGNUM, развалины участки китайской стены, построенной в период династии Мин (1368 — 1644 н.э.) были обнаружены китайскими археологами в провинции Хэбэй на севере страны.

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