Аппарат «Чанъэ-4» отправил на Землю панорамные фото лунной поверхности

Пекин, , 07:47 — REGNUM Панорамные снимки лунной поверхности отправил на Землю китайский космический аппарат «Чанъэ-4», со ссылкой на Национальное космическое управление Китая (CNSA) сообщает 11 января «Синьхуа».

Отмечается, что панорамную фотографию поверхности естественного спутника Земли, сделанную топографической камерой «Чанъэ-4», передал китайский спутник-ретранслятор «Цюэцяо». Также сообщается, что китайские ученые уже провели предварительный анализ окружающей аппарат местности и рельефа лунной поверхности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что китайский космический аппарат «Чанъэ-4» доставил на Луну образцы шести земных биологических видов, в том числе семена картофеля, хлопчатника, рапса, резуховидки, дрожжевые грибки и личинки плодовой мухи.

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