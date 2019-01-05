Суббота, 5 Января 2019 года
05:25:16 МСК

Китайский аппарат «Чанъэ-4» «посеет» на Луне мини-биосферу

Наука

На обратную сторону Луны завезли личинки дрозофилл

Пекин, 5 января 2019, 05:25 — REGNUM  Образцы шести биологических видов завезены на Луну китайской межпланетной станцией «Чанъэ-4» для формирования там мини-биосферы, сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Уточняется, что «Чанъэ-4» привез на Луну семена картофеля, хлопчатника, рапса, резуховидки, дрожжевые грибки и личинки плодовой мухи. В корпорации пояснили:

«Как ожидается, это позволит сформировать на Луне мини-биосферу и вырастить там первый цветок».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Чанъэ-4» «приземлилась» на обратной стороне Луны 3 января в 05:26 мск. В этот же день Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники опубликовала сделанные станцией фотографии.

Читайте ранее в этом сюжете: Станция «Чанъэ-4» передала первые снимки с обратной стороны Луны

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические полеты, аппараты и исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить