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Путин предложил главе РАН равноценно сотрудничать с иностранными коллегами

Наука

Если российские ученые делятся с коллегами своими знаниями, они должны равноценную информацию получать взамен

Москва, 9 января 2019, 15:56 — REGNUM  В ходе встречи президента России Владимира Путина с главой Российской академии наук (РАН) Александром Сергеевым российский лидер отметил, что в научной сфере сотрудничать следует с теми зарубежными партнерами, которые хотят работать с российскими учеными. Об этом сообщает 9 января пресс-служба Кремля.

«У нас здесь нет никаких ограничений, сотрудничать нужно со всеми, кто хочет с нами работать», — подчеркнул российский лидер, добавив, что в результате такого взаимодействия Россия должна выигрывать, а не проигрывать.

По словам Путина, если российские ученые делятся с коллегами своими знаниями, они должны равноценную информацию получать взамен.

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