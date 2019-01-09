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В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и главы РАН Сергеева

Наука

В ходе совещания будет обсуждаться, как живет Академия наук

Москва, 9 января 2019, 15:14 — REGNUM  Сегодня, 9 января, президент России Владимир Путин проведет встречу с главой Российской академии наук (РАН) Александром Сергеевым. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, у главы российского государства в ходе рабочего дня в Москве запланированы совещания и рабочие встречи, в том числе и совещание с Сергеевым, в ходе которого будет обсуждаться вопрос, «как живет РАН».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря президент России Владимир Путин поздравил Институт всеобщей истории РАН (ИВИ) с 50-летним юбилеем.

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