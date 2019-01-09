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Учёные нашли гормон, улучшивший память мышей с болезнью Альцгеймера

Наука

Инъекции иризина в гиппокамп мышей с болезнью Альцгеймера восстанавливают у них память

Учёные нашли гормон, улучшивший память мышей с болезнью Альцгеймера
Белая мышь

Бразилиа, 9 января 2019, 12:27 — REGNUM  Группа учёных из Бразилии, США и Канады пришли к выводу, что гормон иризин способен улучшить память и синаптическую пластичность у мышей с болезнью Альцгеймера. Об этом сообщается в журнале Nature Medicine.

Учёные провели эксперимент на мышах, в ходе которого выяснили, что инъекции иризина в гиппокамп мышей с болезнью Альцгеймера восстанавливают у них память и синаптическую пластичность.

Отмечается, что гормон улучшает синтез белков в нейронах гиппокампа и стимулирует работу одного из сигнальных путей, который имеет важное значение в формировании памяти.

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Научные исследования
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