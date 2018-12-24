Ученые изучили действие мелатонина на организм при круглосуточном освещении

Новосибирск, , 09:44 — REGNUM Учёные Института цитологии и генетики СО РАН исследовали влияние круглосуточного освещения на состав крови, массу тела и физическую выносливость мышей, а также как в этих условиях на них действует мелатонин, сообщает 24 декабря издание «Наука в Сибири».

Для проведения эксперимента животных разделили на две группы: одна из них содержалась при постоянно включенном свете, другая, контрольная группа — при стандартном режиме освещения (четырнадцать часов света и десять часов темноты в сутки). В ходе исследований выяснилось, что мелатонин не влияет на физическую выносливость: животные всё так же слабели к концу первой недели эксперимента.

«Однако оказалось, что введение мелатонина препятствует развитию анемии у мышей, содержавшихся в таких условиях освещения. По сравнению с группой, которая получала плацебо, к концу эксперимента у животных, получавших мелатонин, существенно повысилось содержание гемоглобина», — рассказывает руководитель группы экспериментальной фармакологии, главный научный сотрудник Научно-исследовательского института клинической и экспериментальной лимфологии — филиала ФИЦ ИЦиГ СО РАН доктор медицинских наук Светлана Мичурина.

Также у всех экспериментальных животных измеряли массу тела и с помощью низкопольного магнитно-резонансного томографа определяли содержание жира, тощей массы и общей массы воды в организме. Оказалось, что круглосуточное освещение привело к росту массы тела мышей по сравнению с контрольными животными — в первую очередь за счет увеличения содержания воды в организме.

Читайте также: Российские ученые разработали средство для профилактики болезни Альцгеймера