Учёные ННГУ ищут материалы, которые активируют иммунитет к борьбе с раком

Нижний Новгород, , 15:24 — REGNUM Научные исследования последних лет показали, что если иммунная система распознаёт опухоль, то организм может её побеждать. Поэтому для группы учёных Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского иммуногенная клеточная смерть стала объектом пристального изучения, сообщает 27 декабря пресс-служба вуза.

«Собственные исследования, которые проводятся на базе Института биологии и биомедицины ННГУ им. Н.И. Лобачевского, показали, что наиболее перспективным биоматериалом, который может использоваться в терапии опухолей головного мозга, являются наночастицы на основе золота, кремния и углерода», — пояснила директор Института биологии и биомедицины ННГУ Мария Ведунова.

Особый интерес, по её словам, представляют наночастицы на основе кремния, поскольку их применение позволяет эффективно бороться с опухолевыми клетками с минимальными побочными эффектами для здоровых клеток нервной системы.

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Отмечается, что актуальность применения биоматериалов для модуляции иммуногенности умирающих раковых клеток подтвердят или опровергнут будущие исследования и клинические испытания на лабораторных животных. Они предоставят информацию, необходимую для разработки новых стратегий лечения рака, в частности терапевтической концепции активации иммуногенной клеточной гибели клеток глиомы (одной из самых «злых» опухолей головного мозга).

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