Учёные России и Франции нашли молекулы с целевым действием против онкологии

Нижний Новгород, , 13:40 — REGNUM Учёными Нижегородского государственного университета (ННГУ) при участии и под руководством коллег из Франции обнаружили две молекулы с уникальным профилем селективности, способные оказывать более целевое действие против онкологии, сообщает 5 декабря пресс-служба вуза.

Научные исследования проводились посредством виртуального скрининга более 8 млн коммерчески доступных соединений. В работе принимали участие сотрудники Университета Лобачевского и Центра исследования рака в Марселе и Национального центра научных исследований (Франция).

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Задачей, стоящей перед исследователями, стало достижение более направленного воздействия с целью снижения вероятности побочных эффектов. Сначала учёные разработали несколько химических библиотек потенциальных ингибиторов — аналогов исходных молекул. Дальнейшая оптимизация позволила выявить эффективный ингибитор, демонстрирующий улучшенную активность и в 300 раз более высокую селективность внутри ВЕТ-семейства белков.

«Анализ эффективности данной молекулы на клеточных линиях дал возможность направить её на дальнейшие доклинические испытания на более сложных моделях. Такие исследования позволят сделать вывод о преимуществах использования селективных ингибиторов в клинической практике с точки зрения эффективности и толерантности их действия», — сообщила ассистент кафедры органической химии химического факультета ННГУ Юлия Войтович.

Отмечается, что результаты научной работы будут представлены во время российско-французской защиты диссертации по химии Юлии Войтович, выполненной в ННГУ и Университете Марселя, она состоится 7 декабря. В будущем планируется проведение дальнейших НИОКР (доклинические и клинические испытания) с целью внедрения разработанных веществ в клиническую практику лечения онкологических заболеваний.

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