Учёные привили комнатному растению ген кролика

Вашингтон, , 10:52 — REGNUM Учёные из США привили комнатному растению ген кролика. Об этом сообщается в журнале Environmental Science&Technology.

Учёные создали генетически модифицированное комнатное растение — золотистый эпипремнум. Они провели эксперимент и привили ему ген цитохрома кролика.

Отмечается, что в результате растение оказалось способно очищать воздух в помещениях от летучих канцерогенов, таких как бензол и хлороформ

В дальнейшем учёные рассчитывают определить понять, с какой скоростью эпипренумы расщепляют низкие концентрации летучих веществ, а также можно ли с их помощью расщеплять формальдегид.

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