Российские ученые узнали, как заставить светиться любое существо

Москва, , 13:55 — REGNUM Секрет свечения лесных грибов-гнилушек раскрыли российские ученые. Они также пересадили все гены, ответственные за биолюминесценцию, в ДНК обычных дрожжей, говорится в статье в журнале PNAS.

Вживление своеобразного генетического модуля, который дает свечение, способно заставить светиться практически любой организм, будь то растения или животные. Это подтвердили опыты по созданию светящихся дрожжей, раковых клеток человека и эмбрионов лягушки.

Так, в 2017 году специалисты из Института биоорганической химии РАН в Москве раскрыли особенности в работе веществ люциферазы и люциферина в бразильских грибах вида Neonothopanus gardneri. В этом году были изучены и описаны гены другого вида грибов — Neonothopanus nambi.

Гены последних можно использовать для создания своего рода светящихся индикаторов, отражающих процессы внутри организма животных или людей. Кроме того, свечение организмов можно применять в декоративных целях.

Как сообщало ИА REGNUM, австрийским ученым удалось получить конденсаты квантовых газов, состоящих одновременно из двух разных типов атомов. Для этого они помещали смеси изотопов эрбия и диспрозия в оптическую ловушку и охлаждали её лазером.

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