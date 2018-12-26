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Следы кошек и собак 800-летней давности найдены в замке в Турции

Наука

Самому замку уже почти 5 тыс. лет

Анкара, 26 декабря 2018, 16:00 — REGNUM  Следы домашних животных обнаружили учёные в старинном замке в Турции. История самого замка Кадикалеси в провинции Айдын, где исследователи проводили археологические работы, насчитывает почти 5 тыс. лет, а вот найденные следы кошек и собак были оставлены там почти 800 лет назад. Об этом сообщает агентство Anadolu.

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Как рассказала руководитель раскопок — глава отдела византийского искусства Эгейского университета из Измира Зейнеп Мерджангёз, следы найдены на самых различных изделиях. В большинстве случаев на кусочках кирпичей и черепицы.

«Эти лапы принадлежат животным, которые прогуливались по предметам, оставленным производителем для сушки. Это доказательство того, что люди в то время жили с животными», — уточнил Мерджангёз.

Также археологи обнаружили больше количество черепов собак.

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