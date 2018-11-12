Учёные объяснили происхождение следов возрастом 310 млн лет

Рино, США, , 13:06 — REGNUM Учёные из США заявили, что загадочные следы, обнаруженные в Национальном парке Гранд-Каньон, принадлежали небольшой рептилии, которая могла быть предком динозавров. Об этом сообщается на сайте Университета Невады.

Отмечается, что следы были оставлены 310 млн лет назад. Они являются древнейшими из всех следов, найденных на этой территории.

Самым удивительным в этих следах является то, что следы расположены параллельно — таким образом, как если бы двое животных шли бок о бок. Но рептилии не передвигаются рядом, параллельно друг с другом.

Учёные выдвигают несколько версий того, как это могло произойти. Во-первых, животное могло передвигаться под очень сильным боковым ветром. Во-вторых, склон мог быть слишком крутым. В-третьих, рептилия могла сражаться с другим животным.

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