На раскопках Помпеи обнаружены останки боевого коня

Неаполь, Италия, , 07:59 — REGNUM В Италии на раскопках древнего города Помпеи археологи под руководством Массимо Осанны сделали «редкую и ценную находку» — останки боевого коня, передает информационное агентство Ansa 24 декабря.

«Это находка крайне важного значения», — говорит Осанна. На коня надета ценная военная уздечка — вероятно, он принадлежал высокопоставленному офицеру. Возможно, даже генералу, который жил в поместье недалеко от Помпеи.

По предположению археологов, конь мог быть подготовлен для того, чтобы его владелец поспешил на помощь жителям гибнущего от извержения вулкана города. Это третья лошадь, обнаруженная на месте раскопок. Предыдущие останки были найдены в мае этого года.

Как сообщало ИА REGNUM, этой осенью группа Осанны объявила, что общепринятая дата гибели Помпеи — 24 августа 79 года до н. э. — может быть ошибочной: археологи обнаружили запись, сделанную в городе двумя месяцами позже.

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