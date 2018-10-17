Итальянские ученые назвали новую дату гибели древнеримской Помпеи

Рим, , 14:25 — REGNUM До сих пор датой гибели древнеримского города Помпеи считался день 24 августа 79 года до нашей эры, однако новая находка археологов опровергает эту принятую теорию, передает телеканал N-TV 17 октября.

При раскопках остатков одного из домов группа археологов под руководством Массимо Осанны обнаружила сделанную рабочим надпись, которая датируется 17 октября — это на два месяца позже даты, которая считалась днем извержения вулкана Везувий, уничтожившего город.

По словам Осанны, уже в XIX веке при раскопках были обнаружены окаменелые осенние плоды, что также указывает на более позднюю дату.

«С сегодняшнего дня мы, вероятно, перепишем учебники истории, поскольку мы датируем извержение вулкана второй половиной октября», — сказал министр культуры Италии Альберто Бонизоли.

Помпеи — вторая по значимости туристическая достопримечательность Италии после римского Колизея. Только за первые восемь месяцев этого года на месте раскопок было насчитано более 3 млн посетителей.