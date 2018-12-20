Биотехнологи СФУ представили свои разработки в Индии

Нью-Дели, , 15:02 — REGNUM На международной конференции по природным полимерам (ICNP-2018), которая прошла на базе университета Махатмы Ганди (Индия) биотехнологи Сибирского федерального университета представили свои разработки, сообщает 20 декабря пресс-служба вуза.

Профессора СФУ Татьяна Волова выступила на мероприятии с докладом о решении глобальной проблемы полиэтиленовой свалки путём использования «зелёных» биопластиков. Она представила большой экспериментальный материал, полученный в области синтеза, изучения и применения разрушаемых природных полигидроксиалканоатов.

В свою очередь, младший научный сотрудник лаборатории инновационных препаратов и материалов Александр Демиденко представил исследование «Новая технология синтеза биоразрушаемых биопластиков на глицерине». Предполагается, что в будущем глицериновый субстрат получит должное распространения для крупнотоннажного производства продуктов биотехнологии, включая биопластики.

С докладом «Безопасность и исключение опасных последствий с развитием и исследованиями в области нанобиотехнологий» на конференции выступила заведующая кафедрой медицинской биологии ИФБиБТ Екатерина Шишацкая. Она представила биомедицинские результаты, полученные с использованием биополимеров, а также рассмотрела риски в связи с расширением масштабов применения наноматериалов в медицине и пути их преодоления.

Участниками конференции стали свыше 300 ведущих мировых специалистов в области изучения полимеров и биоматериалов из двадцати стран, включая Индию, Австралию, США, Бразилию, Великобританию, Польшу, Малайзию, Японию, Китай, Испанию, Нигерию, Израиль, Латвию и Бангладеш.

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