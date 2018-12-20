Четверг, 20 Декабря 2018 года
15:02:59 МСК

Биотехнологи СФУ представили свои разработки в Индии

Наука

Конференция ICNP-2018 с участием ведущих мировых учёных прошла в университете Махатмы Ганди

Нью-Дели, 20 декабря 2018, 15:02 — REGNUM  На международной конференции по природным полимерам (ICNP-2018), которая прошла на базе университета Махатмы Ганди (Индия) биотехнологи Сибирского федерального университета представили свои разработки, сообщает 20 декабря пресс-служба вуза.

Профессора СФУ Татьяна Волова выступила на мероприятии с докладом о решении глобальной проблемы полиэтиленовой свалки путём использования «зелёных» биопластиков. Она представила большой экспериментальный материал, полученный в области синтеза, изучения и применения разрушаемых природных полигидроксиалканоатов.

В свою очередь, младший научный сотрудник лаборатории инновационных препаратов и материалов Александр Демиденко представил исследование «Новая технология синтеза биоразрушаемых биопластиков на глицерине». Предполагается, что в будущем глицериновый субстрат получит должное распространения для крупнотоннажного производства продуктов биотехнологии, включая биопластики.

С докладом «Безопасность и исключение опасных последствий с развитием и исследованиями в области нанобиотехнологий» на конференции выступила заведующая кафедрой медицинской биологии ИФБиБТ Екатерина Шишацкая. Она представила биомедицинские результаты, полученные с использованием биополимеров, а также рассмотрела риски в связи с расширением масштабов применения наноматериалов в медицине и пути их преодоления.

Участниками конференции стали свыше 300 ведущих мировых специалистов в области изучения полимеров и биоматериалов из двадцати стран, включая Индию, Австралию, США, Бразилию, Великобританию, Польшу, Малайзию, Японию, Китай, Испанию, Нигерию, Израиль, Латвию и Бангладеш.

Читайте также: Министр науки Бангладеш: биотехнологии помогут в развитии страны

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить