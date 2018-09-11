Министр науки Бангладеш: биотехнологии помогут в развитии страны

Дакка, , 18:59 — REGNUM Яфес Осман, министр науки и технологий Бангладеш, призвал бенгальских ученых активнее исследовать биотехнологии, чтобы вывести Бангладеш на уровень развитых стран к 2041 г. По сообщению бангладешского новостного издания «Дойник иттефак», 7 сентября в столице Бангладеш городе Дакке открылась «Национальная ярмарка биотехнологий — 2018».

На «Ярмарке биотехнологий» также было объявлено о решении правительства по инициативе министерства науки и технологий основать «Национальный институт биотехнологий», основной задачей которого будет являться исследование и распространение биотехнологий, внедрение их в современное производство, а также повышение образованности общества в этой сфере.

По словам Яфеса Османа, если правительство будет действовать в соответствии с принятой ранее в 2018 г. «Стратегией-2041», то Бангладеш к 2041 г. станет развитой страной. В этом случае биотехнологии получат широкую и всестороннюю государственную поддержку, что позволит вывести науку в Бангладеш на новый уровень.