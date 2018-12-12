В Сибири создан материал для выделения водорода из любой смеси газов

Новосибирск, , 10:18 — REGNUM Новосибирские химики создали нанокомпозит, который может использоваться для выделения водорода в высокотемпературных каталитических реакторах, сообщает 12 декабря издание «Наука в Сибири».

Исследование провела группа учёных из институтов Сибирского отделения РАН, Новосибирского государственного университета и Новосибирского государственного технического университета.

Особенностью нанокомпозита является его устойчивость к агрессивной среде, высоким температурам (до 1 000°C), а также дешевизна — стоимость его создания существенно отличается от ранее полученных материалов, содержащих палладий.

Получение H2 — основа водородной энергетики; он используется, например, в топливных элементах для заправки автомобилей с соответствующим двигателем или любых механизмов с таким источником питания.

Как пояснил заведующий лабораторией катализаторов глубокого окисления Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, доктор химических наук Владислав Садыков, комплексов для выделения водорода, аналогичных разработанному новосибирскими учёными, пока не существует. По его словам при наличии финансирования для промышленного внедрения с помощью такого композита можно решить проблему, например, переработки попутных газов на отдаленных или морских месторождениях.

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