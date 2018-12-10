В Казани разрабатывают нано-композитные материалы на основе оксида графена

Казань, , 13:39 — REGNUM Наночастицы металлов, выращенные на поверхности оксида графена, исследует магистрант Института физики Казанского федерального университета Алина Валимухаметова. Молодой учёный полагает, что исследование позволит разработать нанокомпозиты с уникальными свойствами, сообщает 10 декабря пресс-служба вуза.

«Наночастицы благородных металлов, к которым относится палладий, являются сегодня одним из наиболее изучаемых классов нанообъектов, это связано с их каталитическими свойствами», — сообщила Валимухаметова.

Отмечается, что перспективные материалы могут применяться в катализе и в изготовлении интеллектуально спроектированных полимерных композитных материалов.

Недавно группа ученых, в составе которой работает исследователь, вместе с коллегами из Германии сделала научное открытие — получила стабильное при комнатной температуре гамма-железо. Как считали ранее, эта форма железа не может существовать при температуре ниже 917 градусов Цельсия. Наночастицы гамма-железа были выращены химиками КФУ на подложке из оксида графена. Валимухаметова проводила рентгеноструктурный анализ синтезированных наночастиц, а также исследовала их методом Мессбауэровской спектроскопии.

«Сейчас мы работаем над получением чистого гамма-железа для полной характеризации его структуры и дальнейшего использования», — пояснила молодой учёный.

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