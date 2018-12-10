Учёные создали самообучающуюся нейросеть, способную играть в игры

Вашингтон, , 12:43 — REGNUM Учёные разработали искусственный интеллект AlphaGo Zero, который способен играть в го, сеги и шахматы. Об этом сообщается в журнале Science.

Система работает на базе двух нейронных сетей — алгоритмов, имитирующих работу цепочек нейронов в мозге человека. Одна из них отвечает за оценку происходящего, а вторая анализирует процесс.

Отмечается, что система сама обучается игре на основе огромного архива данных, которые ранее были вручную обработаны человеком.

Читайте также: Разработчики создали нейросеть, способную предсказывать структуру белков