Учёные создали самообучающуюся нейросеть, способную играть в игры

Вашингтон, 10 декабря 2018, 12:43 — REGNUM Учёные разработали искусственный интеллект AlphaGo Zero, который способен играть в го, сеги и шахматы. Об этом сообщается в журнале Science.
Система работает на базе двух нейронных сетей — алгоритмов, имитирующих работу цепочек нейронов в мозге человека. Одна из них отвечает за оценку происходящего, а вторая анализирует процесс.
Отмечается, что система сама обучается игре на основе огромного архива данных, которые ранее были вручную обработаны человеком.
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