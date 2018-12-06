Разработчики создали нейросеть, способную предсказывать структуру белков

Лондон, , 12:15 — REGNUM Разработчики из компании DeepMind разработали нейросеть, которая может предсказывать структуру белков на основе соответствующих им нуклеотидных последовательностей. Об этом сообщается на сайте компании.

Учёные разработали алгоритм AlphaFold, способный принимать последовательность нуклеотидов, кодирующую белок, и предсказывать расстояния между всеми парами аминокислотных остатков и углы между связями, соединяющими аминокислоты.

После расчета параметров система ищет похожие белки, а также меняет комбинации их фрагментов и придумывает новые. Благодаря этому система постепенно подбирает структуру, максимально соответствующую расчётам.

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