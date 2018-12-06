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Учёные обнаружили в организмах черепах частицы пластика

Наука

У животных были найдены синтетические частицы длиной менее 5 мм, включая микропластик

Лондон, 6 декабря 2018, 11:20 — REGNUM  Учёные из Великобритании заявили, что обнаружили в организмах черепах частицы пластика. Об этом сообщается в журнале Global Change Biology.

Учёные провели обследование 102 морских черепах, выловленных в Тихом и Атлантическом океанах, а также в Средиземном море. По их словам, у всех животных были найдены синтетические частицы длиной менее 5 мм, включая микропластик.

Отмечается, что наиболее распространенным мусором в кишечнике черепах стали волокна одежды, частицы автомобильных шин, рыболовных сетей, канатов, фильтров от сигарет.

Всего в черепахах было найдено более 800 синтетических частиц. При этом влияние этих частиц на животных пока точно не определено.

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Научные исследования
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